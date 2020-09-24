شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي يطيح بـ2 من المرشحين.. وحماة الوطن يدفع بأول مرشحيه للنواب بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة أن نتائج الكشف الطبي الذي أجراه المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط جاء ايجابيا لحالتين من بين 178 شخصا تقدموا بإجراء الكشف الطبي اللازم لخوضهم الانتخابات، وهو ما يعني استبعادهما من الترشح بالدائرة الأولي وعدم إمكانية خوضهما الانتخابات البرلمانية الجارية .

وفي سياق متصل، دفع حزب حماة الوطن بالمحافظة بأول مرشح له على مقعد الفردي بالدائرة الثاتية والتي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد، وهو المهندس أشرف عبيد أمين تنظيم الحزب على مستوي المحافظة، والذي يتمتع بقبول ملحوظ وخبرة سياسية طيبة داخل الدائرة، خاصة في مسقط رأسه بقرية الوسطاني، ويتقدم عبيد بأوراق ترشحه خلال الساعات القليلة المقبلة، والدائرة الثانية تشهد عددا كبيرا من المرشحين المحتملين مما يرفع احتمالات الإعادة نظرا لتفتيت الأصوات بالدائرة .

يذكر، أن دمياط تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية والمقرر إجراؤها نوفمبر المقبل للمنافسه على 10 مقاعد بينها 6 مقاعد للقائمة و4 للفردي .