شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر، الخميس، أسماء مرشحي القائمة الوطنية «من أجل مصر» عن محافظة البحر الأحمر على المقاعد الثلاثة وهم سيد قاسم رشيدي ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إيلاريا سمير حارص ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حسام صالح عوض الله ممثلا عن حزب مستقبل وطن.

وأكد عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عن إعداد الحزب خطة شاملة لإدارة العملية الانتخابية.