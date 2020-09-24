شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنوفية يتفقد مخازن الكتب ومدارس لبحث مدى الاستعداد للعام الدراسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021.

حيث قام مدير تعليم المنوفية بزيارة مبنى توريدات كتب التعليم الفني والثانوي التابع لإدارة شبين الكوم التعليمية للإطمئنان على موقف الكتب الدراسية حتى تاريخه حيث تعرف من مسؤول المخازن على موقف الكتب الموجودة بالمخزن والنواقص وطالب سرعة استكمال النواقص وتسليم الكتب للمدارس قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية.

وفي ذات السياق تفقد مدير المديرية مبنى مدرسة المنتزه الابتدائية ( الشهيد محمد عبدالعزيز زين الدين الابتدائية) وأمر بتشكيل لجنة من المخزون السلعي لحصر الرواكد الموجودة بالمدرسة والتخلص منها بالطرق القانونية.

وفي إطار متابعة العمل بمجموعات التقوية المدرسية قام سويد بتفقد المدرسة الإعدادية القديمة للبنين بشبين الكوم حيث أكد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأعداد الطلاب داخل المجموعة الواحدة حرصا على سلامة الجميع.