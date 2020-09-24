شكرا لقرائتكم خبر عن أرتفاع أعداد مرشحي النواب بالقليوبية ل 216 قبل غلق الباب ب48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ إجمالى عدد طلبات الترشح التي تلقتها لجنة الإنتخابات بمحكمة بنها الإبتدائية برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة حتي اليوم الثامن لفتح باب الترشيح «الخميس» قبل غلق الباب ب48 ساعة 216 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وشهدت كافة الدوائر ال6 تقدم مرشحين جدد اليوم فيما عدا دائرة بنها لم يتقدم مرشحين جدد اليوم بينما جري تعديل الصفة الحزبية للمرشح النائب رشاد شكري من مستقل لمرشح حزب الوفد الجديد بدائرة طوخ رقم 3 رمز الأسد

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى