شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة حرق طفل بصندوق قمامة.. السويدي: 90% من ضحايا الحروق يتعرضون للتنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر، إن 90 %من ضحايا الحروق يتعرضون للتنمر، بالإضافة إلى أن من نجا من عقاب الحريق لم يفلت من عقاب المجتمع، بسبب أن %40 من مصابي الحروق ممن يبقون على قيد الحياة لديهم إعاقة ويرفض المجتمع قبولهم مره أخرى ويمارس كل انواع التنمر ضدهم، وذلك لأن البعض يعتقد أن علاج مصابي الحروق يقتصر على العلاج الطبي فقط غير آخذين في عين الاعتبار مدى الأذى النفسي الذي تتعرض له ضحية الحروق، التي وإن قدر له العيش وشفي من آلام جسده، يستمر معه ألم النفس بسبب قسوة الحادث والتشوهات التي يتعرض لها بالإضافة إلى رفض ونبذ المجتمع وذويه له.

وأشارت، إن التنمر أدى إلى أن يلقى الطفل محمد الذي لم ينل حظا من الحياة إلا 9 سنوات، هي عمره، مصرعه بعد ألقاه بعض الصبية في صندوق لجمع القمامة وأحرقوه، بعد أن عانى من التنمر عليه بسبب عمل أبيه الشريف، ومهنته كجامع للقمامة، بدأت مأساة التنمر عليه بنعته «يأبن جامع القمامة» وانتهت بحرقه، لدرجة أن النيران أتت على 60% من جسده الوهن، وبعد جهود لإنقاذه مكث يوما بالرعاية المركزة وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها.

وأكدت السويدي، ان تلك الواقعة تدق ناقوس خطر في كافة ارجاء البلاد، وكارثة بلغت مداها وأصبحت أشد فتكا بالبشر من الكورونا وغيرها، واليوم نودع محمد ذات النفس النقية الطيبة، وغدا ننتظر ضحية جديدة، لكنى لا اعتقد أن أجد أشد قسوة من ضحيتنا محمد الذي عانى من التنمر في حياته، ومن الحريق حتى مماته، فالتنمر هو شكل من أشكال العنف والتسلط، وتمارس بشكل متعمد ومتكرر بغرض الإهانة والنيل من قدره وإيذاءه جسدياً ونفسياً.. والتنمر كظاهرة إن لم تعالج في مهدها ستعود على المجتمع بمزيد من الكوارث هو في غنى عنها، بعد أن أكد علم النفس تبعات التنمر السلبية على كل من الطفل المتنمر والضحية.

وتابعت: بعد مطالبات كثيرة خرج قانون «مواجهة ظاهرة التنمر»للنور والشكر موصول لكل من ساهم في سن هذا التشريع، الذي لولا اهتمام القيادة السياسية وتحرك الحكومة والبرلمان ما كان للقانون ان يظهر، ومن المؤكد ان القانون الجديد سيداوى جراح نفسية والام اجتماعية، ولكن القانون وحده لا يكفي، وماذا يفعل القانون مع الطفل الضحية محمد، والذي لا ذنب له سوى ان والده يمتهن مهنة شريفة وهي«جمع القمامة»، وماذا يفعل القانون وحده في الوصول بمستوى التنمر إلى حد القتل وازهاق الأرواح، وماذا يفعل القانون وحده مع الضحية الذي كانت اخر كلماته «طلعوني من الصندوق.. ماما متسيبنيش لوحدي».

واضافت: وقعت الواقعة، ومات محمد وبقيت امه ثكلى وابيه مكلوم، وليس لديهم ما يفعلونه سوى «عايزين حق محمد».. ليس القانون وحده قادرا على رد حق محمد، لأن القانون يعطى جزاء الجرم المادي الملموس، ولكن أن الردع المجتمعي، أين ضمان عدم تكرار ذلك، والاجابة تكمن في التربية والإصلاح المجتمعي، وفى احتواء الوالدين لأطفالهم والتواصل الدائم معهم، في تربية الأبناء في ظروف طبيعية بعيداً عن العنف والخلافات، في خلق القدوات الحسنة واتباع تعاليم الأديان والأخلاقيات الحسنة في التسامح ونبذ العنف، في الحرص على تعزيز ثقة الطفل بنفسه والاعتزاز بنفسه.

واختتم حديثها، بأن الدور الأهم وهو المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتق الأسر والمدرسة التي تضع التربية قبل التعليم، لمواجهة كافة أشكال بزوغ العنف لدى أطفالهم، باحتوائهم وتنبيهم بخطورة وضرر ما أقدموا عليه من عنف وتنمر، فالمجتمعات تنمو وتزدهر بالأخلاق أولاً وبغاية كبرى وهي العيش بالسلام والنعيم.

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