شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يؤكد على زيادة أهمية مصر بسبب "البترول والغاز الطبيعي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السفير الفرنسى بالقاهرة، ستيفان روماتيه، بالاكتشافات الكبيرة للدولة في قطاع الغاز الطبيعى، والتي ظهرت خلال الفترة السابقة قبالة السواحل المصرية، مؤكدا أن مصر تطمح بشكل كبيرا فى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة. وقال ستيفان روماتيه، في تصريحات تليفزيونية، إن مصر باتت طرفا كبيرا وفاعلا على المستوى الإقليمى فى مجال البترول والغاز الطبيعى، كما أن السوق المصرية أصبحت الأكبر في منطقة البحر المتوسط.
وأوضح السفير الفرنسى بالقاهرة، أن فرنسا تهتم بشكل كبير بالزخم الناتج عن منتدى غاز شرق المتوسط، والذى قررت مصر بشأنه التعاون مع دول المنطقة لإنشائه، مبينا: "منتدى شرق المتوسط سيسمح للدول بالمنطقة بتطوير العديد من أشكال التعاون في مجال البترول والغاز".
وفيما يتعلق باهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في مصر، قال سفير فرنسا بالقاهرة: "نأمل في أن تهتم الشركات الفرنسية بما يحدث هنا في مصر".
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