شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى السفير الأمريكى ونائبته بالمقر البابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، چوناثان ر. كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبرفقته نيكول شامبيان، نائب السفير، حيث قام كوهين بتقديم نائب السفير لقداسة البابا بمناسبة بدء عملها بمصر.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، سفير البرازيل بمصر Antonio Patriota، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قداسة البابا السفير البرازيلي، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة فى أكتوبر من العام الماضى.

وقد ألقى البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية، مساء أمس من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتحدث خلالها عن عيد الصليب الذى تحتفل به الكنيسة القبطية، مشيرا إلى حياة الاستقامة التى يجب أن يحياها الإنسان.