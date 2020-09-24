شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مشروع التكيف مع تغير المناخ للمناطق الساحلية ودلتا النيل تبحث التقارير المتعلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت اللجنة التنفيذية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ للمناطق الساحلية ودلتا النيل برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى، بحضور المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وأعضاء اللجنة من قيادات الهيئة والوزارة وممثلي المشروع والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمناقشة التقارير المتعلقة بالمشروع.

أوضحت وزارة الرى، أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلي التكيف مع تغير المناخ في منطقة دلتا النيل بالتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ممثلاً في معهد بحوث الشواطئ - وزارة الموارد المائية والري - مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي، وجهاز شئون البيئة.

وتتلخص الفوائد الرئيسية للمشروع فى التنمية المستدامة لموارد الاقتصاد المصري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والاستخدام الأمثل للموارد المصرية مع وضع مصر كدولة مبتكرة إقليميا وعالميا .

ونفذ المشروع فى محافظات بورسعيد – دمياط - كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخيه (ارتفاع منسوب سطح البحر وهبوط الأرض) ويتركز بها عدد كبير من السكان والصناعات والبنية التحتية والأراضي الزراعية الخصبة والسياحة ومشروعات التنمية ومراكز الأبحاث (الجامعات والمعاهد).

