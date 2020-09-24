شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن تعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهورى بتعيين كل من دكتور محمد محجوب عزوز محجوب رئيسا لجامعة الأقصر.

كما أعلن عبد الغفار فى بيان اليوم، صدور قرار جمهورى بتعيين دكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة عميدا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

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يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حققت العديد من الإنجازات على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان على رأسها ملف النهوض بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير العلاج لهم وتقديم سبل الدعم سواء الخدمة الطبية أو الخدمات العلاجية، ويبلغ عدد المستشفيات الجامعية 113 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بعد إنشاء عدد من المستشفيات فى الـ 6 سنوات الأخيرة وذلك فى سبيل النهوض بالمنظومة وتقديم خدمات للجمهور فضلا عن تطوير عدد كبير من المستشفيات سواء فى صورة تطوير البنية التحتية والأساسية أو دعم المستشفيات بأجهزة طبية حديثة وأسرة رعاية مركزة.

كما تضم المستشفيات الجامعية عددا من الأسرة الخاصة بالرعاية المركزة على مستوى المستشفيات المختلفة بإجمالى 33750 سرير عناية مركزة بجميع المستشفيات.

وسجل إجمالى عدد أسرة الرعاية المركزة لكبار السن داخل المستشفيات الجامعية 3981 سرير وفر سبيل توفير المزيد من أسرة الرعاية خلال الفترة المقبلة فضلا عن مد المستشفيات الجامعية أكثر من 400 سرير رعاية للأطفال الصغار لتكون جاهزة لتقديم الخدمات الطبية.