شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل محمد فريد خميس تصل مطار القاهرة انتظارا لوصول جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أسرة ومحبى رجل الأعمال الراحل المهندس محمد فريد خميس فى التوافد أمام منفذ 35 بمطار القاهرة الدولى، والخاص بخروج جثامين الوفيات القادمة من الخارج.

ورفع عدد من العاملين بالشركة أعلام مصر خلال تواجدهم أمام منفذ 35، تمهيدا لاستقبال الراحل.

الراحل كان يمثل جيلا مهما من البنائين فى الصناعة والاقتصاد، وحرص على الجودة والمنافسة فى صناعة حملت اسم شركته كأحد المنتجات التى حملت اسم مصر بالخارج، وترك خلفه مؤسسة صناعية وتعليمية مهمة ومبادئ تستحق أن يرعاها من يأتى بعده.

وحصل الراحل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، وماجيستير تكاليف صناعية وحاصل على أرفع وسام بلجيكى عام 2008 قلده له ولى عهد بلجيكا، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون.

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وكان الراحل قد توفى يوم السبت الماضى، داخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 80 عاما.



















