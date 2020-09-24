شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات لحوم صكوك أضاحى الأوقاف تنطلق للتوزيع فى 5 محافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الخميس، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات: (الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة – شمال سيناء)، بواقع 4 أطنان لمحافظتى (الفيوم – شمال سيناء)، و 3 أطنان لكل من محافظة ( بني سويف – القاهرة – الجيزة)، وذلك للأسبوع السابع على التوالي. وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه تم التنبيه على ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم.

وواصل البيان: يجب التأكيد على أننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وجود سيارات "مبردات" مجهزة لنقل اللحوم مجمدة وبجودة عالية إلى يد المستحقين في كل المحافظات، قائلاً:" السيارات تحمل من 4 طن وحتى 20 طن، حيث يتم توجيه سيارات الكبرى التي تحمل 20 طن إلى محافظات الوجه القبلى وهى مجهزة للتأكيد على أن اللحوم تصل إلى مستحقيها بنفس مستوى التبريد".

وأكد وزير الأوقاف على أن اللحوم هذا العام أفضل مما كانت عليه في الأعوام السابقة، قائلاً: "خبرة العاملين في المشروع سواء من العاملين في وزارة الأوقاف أو العاملين بشركة وزارة التموين وأمانتهم وحرفيتهم العالية سبب في ذلك".