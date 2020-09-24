شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين الاعتداء على سيدتين مسلمتين بإسبانيا: سلوك عدوانى وعمل متطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الفيديو الذى تم تداوله عبر وسائل التواصل الإسبانية، الذى يُظهر تعرُّض سيدتين مسلمتين لاعتداءات لفظية وجسدية من قِبَل مجموعة نسوة فى أحد شوارع مدينة "مالقة" الإسبانية، مؤكدا أن ذلك الاعتداء السافر على السيدتين المسلمتين سلوك عدوانى وعمل متطرف ناتج عن خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا التى يعانى المسلمون من ممارسات ناتجة عنها داخل المجتمعات الغربية.

ووفقا لصفحة مرصد الأزهر الرسمية على فيسبوك، يدعو المرصد دول العالم الغربى إلى تشديد العقوبات على مرتكبى جرائم العنصرية والكراهية؛ للحدِّ من تلك الظاهرة المنتشرة التى قد تؤدى إلى عواقب وخيمة تمسُّ أمن وسلامة المجتمعات.





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وكان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أدان مؤخرا قيام عناصر من تنظيم «داعش غرب أفريقيا» الإرهابي باختطاف، 8 أشخاص بينهم موظف حكومى وموظفون فى الإغاثة ومنظمة العمل ضد الجوع، وذلك على طريق «داماساك» بولاية «بورنو» النيجيرية.

وقال المرصد إن عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية قد هاجمت، أول أمس، بلدة «باركالاهو» بولاية «كادونا» الواقعة شمال نيجيريا، وأطلقت النيران بشكل عشوائي، وقامت باختطاف 7 أشخاص.

وأكد مرصد الأزهر أن عمليات الاختطاف تحتل أولويَّة عند الجماعات المتطرفة، وأنها متأصِّلة في أيديولوجيتها من أجل الحصول على المال؛ كونه يمثِّل العصب الرئيس لتمويل نشاطها الإرهابي، واستخدامه كورقة ضغط للحصول على تنازلات سياسية، إضافة إلى تمويل عمليات الإنتاج الإعلامي الذي يعتبر عندهم بمثابة نصف الجهاد.