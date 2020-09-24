وزيرة التعاون الدولى تشارك فى جلسة التنمية المستدامة بالمنتدى الاقتصادى العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى الجلسة الختامية لقمة التنمية المستدامة، التى يعقدها المنتدى الاقتصادى العالمى، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2020، والتى تناقش إعادة إطلاق أهداف التنمية المستدامة. وتسعى الجلسة لمناقشة مخاطر جائحة كورونا على الصحة العامة والتحديات الاقتصادية والبيئية، والخطوات التى يمكن أن يقوم بها قادة العالم لتحقيق مستقبل مستدام. Advertisements وتبث الجلسة بشكل مباشر على القناة الرسمية للمنتدى الاقتصادى العالمى على موقع يوتيوب. جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، هي المشارك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجوار بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسبرهمانيان جايشانكير، وزير الشئون الخارجية الهندي، وبيكا هافيستو، وزير الشئون الخارجية الفنلندي، وعدد من المسئولين العالميين.

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