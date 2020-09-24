شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صرف معاشات أكتوبر في جداول منظمة لمنع التكدس أمام المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر المقبل لما يقرب من 8.4 مليون قائم بالصرف، بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، بالإضافه إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخمس، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن مواعيد صرف معاشات أكتوبر بجداول منظمة فى نقاط محددة، كالتالي:

الصرف للشريحة الأولي لمن كان يتقاضون اقل من 1000 جنيه قبل زيادة علاوة يوليو يومي الخميس و الأحد 1و4

الصرف للشريحة الثانية لمن كان يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة علاوة يوليو يومي 5و6 اكتوبر

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الصرف للشريحة الثالثة لمن كان يتقاضون أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة علاوة يوليو يومي 7 و11 اكتوبر

إتاحة الصرف لمن يحملون بطاقات ATM من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر .

تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم

تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.