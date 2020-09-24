التضامن تدشن حملة طرق الأبواب لتوعية أهالى حى الأسمرات بخطورة تعاطى المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حملة طرق الأبواب لتوعية الاسر بحى الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من اهالى الحى بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

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