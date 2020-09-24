شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرزاعة تعلم جمع وتدوير أكثر من 787 ألف طن قش الأرز من 448 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز، وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة انه تم جمع وتدوير قش الارز من مساحة 448 ألف و720 فدان وبلغت كمية القش 787 ألف و874 طن ويأتي ذلك في اطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز ان عدد مواقع تجميع قش الأرز 418 موقع في 6 محافظات حيث تم كبس 305 ألف و71 طن وتم فرم 138 ألف و65 طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 305 ألف و259 فدان.

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مضيفاً انه تم عمل 279 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج 1031 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

مؤكدا انه تم تنفيذ 653 ندوة ارشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).