محافظة الجيزة تغلق جزئيا شارع ثروت مع شارع السوادن بالجيزة لمدة يومين غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي في الأتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمده يومين أبتداء" من صباح يوم الجمعة الموافق 25 / 9 /2020 وحتى يوم السبت الموافق 2020/9/26 على أن تكون الإعمال من الساعة 12 صباحا" وحتى الساعة 5 صباحا" فقط طوال فتره الإعمال وذلك لقيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة بمد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضي بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان . ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالأشراف ومتابعه الإعمال وإزاله أي معوقات ورد الشيء لإصله عقب أنتهاء الإعمال. ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الإعمال بالكامل لضمان آمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية .

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