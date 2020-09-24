شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تعارف بين البابا تواضروس وسفير كوريا الجنوبية عقب توليه منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم Hong Jin- wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك للتعارف عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر، وقد أهداه البابا صورة تذكارية للسيدة العذراء والسيد المسيح.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم السفير ياسر هيثم القنصل المصري العام بملبورن، تأتي زيارة القنصل المصري لقداسة البابا بغية التعارف بعد توليه منصبه الجديد، ممثلًا لمصر بملبورن.

وألقى البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية، مساء أمس من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتحدث خلالها عن عيد الصليب الذى تحتفل به الكنيسة القبطية، مشيرا إلى حياة الاستقامة التى يجب أن يحياها الإنسان.

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وقال البابا، أن من أصعب الخطايا خطية التلون، أن يكون الشخص كل فترة بلون وهى صفة من صفات الحيات، أما حياة الاستقامة عكس ذلك، مشيرا عن الفرق بين الشخص المستقيم وغيره، قائلا، الوقت محسوب بالدقيقة أما غير المستقيم لا، متابعا، هناك نظرة نقية وأخرى لا.

وتابع البابا، الحياء أشد جاذبية من الجمال، والصديق عند الضيق، أعرف صديقى وقت ضيقتى :"واقف جمبى بيسندنى"، لذا لابد أن نأخذ فى الحسبان هذه الصفات اهتم بالأمور الصغيرة، أرفض أى إغراء يأتى، متابعا :" خليك ناصح أوعى حد يشتريك بأى حاجة مهما كان هذا الشئ"، ولا تكن مرائيا بمعنى شخصية منقسمة وهى من أكثر ما يقع فيه الإنسان، وانتبه من الرياء مثلما تنتبه من الحية، كلما سرت فى الاستقامة كلما كان أفضل، احفظ مشاعرك نقية كن شفافا أمام الله وأمام الناس، الخاطئ يسير فى طرق ملتوية أما التائب فى طريق مستقيم.