شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الجمعة 45 رحلة خارجية وداخلية لنقل 5500 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصرللطيران غدًا الجمعة 45 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، جوبا، إربيل، بغداد، الشارقة، البحرين، الرياض، بيروت، المدينة المنورة، فرانكفورت، نيويورك، القصيم، و3 رحلات إلي كل من، دبي، جدة، ورحلتين إلي كل من، أبوظبي، إسطنبول، الدمام، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلي كل من، شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

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كما تم تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.