شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان جودة التعليم تضع إطارا لمعايير اعتماد برامج تعليم اللغة العربية كلغة أم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسام الدين صالح رئيس مجمع الفتح الإسلامي ورئيس جامعة بلاد الشام، والدكتور عبد الفتاح البزم مفتي دمشق ومدير معهد الفتح الإسلامي بدمشق.

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن اللقاء بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين الجامعة في دمشق والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر فى مجالات الدعم الفني والاعتماد الدولي لمؤسسات الجامعة والبرامج التعليمية التي تمنحها.

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وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد، أن الهيئة منذ إنشائها في 2006 تعمل بمشاركة الأشقاء العرب للحفاظ دائما علي صدارة الموقف محليا وإقليميا، كما أنها عضو في الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، مؤكدة أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد إطار عام لمعايير اعتماد برامج تعليم اللغة العربية كلغة أم أو للناطقين بغيرها كأحد أهم محركات نشر اللغة العربية عالمياً.

وصرحت الأستاذة الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري أن الهيئة أعدت معايير للقرآن الكريم والقراءات، الشبكة الإسلامية والقانون، اللغة العربية، أصول الدين والدعوة، الدراسات الإسلامية.

حضر اللقاء الدكتور عطية السيد مدير إدارة التدريب بالهيئة، والدكتور أحمد سليمان عضو المكتب الفني للتعليم الأزهري.