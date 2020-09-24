شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بنيوزيلندا تلتقى المفوض النيوزيلندى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، بالمفوض النيوزيلندى لحقوق الإنسان Paul Hunt، حيث تناول الاجتماع جهود الدولة المصرية ذات الصلة بالارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان ودعمها.





واستعرضت الصيحى، أبرز الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة فى هذا الصدد، التى كان من بينها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وتنسيق العمل الحكومى فى هذا الملف، وجهود الدولة المصرية الملموسة لتمكين المرأة والشباب، وما تحقق من انجازات فى قطاعات الصحة والتعليم وحقوق الأطفال والقضاء على العشوائيات وتكريم ضحايا الإرهاب، فضلاً عما يتحقق على صعيد المشروعات القومية الكبرى وتأثيرها على تحسين حياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة له.

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من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأردنى أيمن الصفدى أن حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وذكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى استقبل اليوم الأربعاء وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، الذى وصل عمان اليوم للمشاركة فى الإجتماع الوزارى الرباعى الذى تستضيفه المملكة بمشاركة وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألمانى هايكو ماس وبمشاركة مبعوثة الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط سوزانا تيرستيل لبحث تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، وسبل تفعيل الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وشدد الوزيران، خلال لقائهما، على مركزية القضية الفلسطينية.