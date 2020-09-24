الآلاف ينتظرون صلاة الجنازة على فريد خميس بمصنعه في العاشر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشرات الآلاف من العاملين بمجموعة "النساجون الشرقيون"، وأصدقاء ومحبي الراحل محمد فريد خميس، أمام مسجده بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، لأداء صلاة الجنازة على الفقيد، والذي وافته المنية عصر يوم السبت الماضي، ويعقبها تشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكي. ووصل جثمان الراحل محمد فريد خميس مطار القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة 4 عصراً، وتم نقله للصلاة عليه أمام مسجد النساجون بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان في تمام الساعة 5 مساءً، يعقبها أعمال دفنه بمقابر الأسرة بالروبيكي. Advertisements وعلقت لافتات ضخمة على مصنع النساجون انترناشيونال، تحمل صورة المؤسس الراحل فريد خميس، كما تواجد عدد كبير من أتوبيسات وسيارات مصانع النساجون، وأكاديمية الشروق والجامعة البريطانية، المملوكة لـ"خميس"، ووضعت لافتات تنعيه خلف السيارات، فيما أذاع مسجد النساجون قرآن كريم بسرادق عزاء ضخم، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم وتأمين دخول المشيعين.

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