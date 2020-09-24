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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أول صور للمتهمين فى قضية فيرمونت بعد تسلمهم من الإنتربول وهم: أحمد حلمي عزت طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل. وكان قد وصل إلى مطار القاهرة الدولى 3 متهمين بقضية الفيرمونت بعد تسليمهم من الإنتربول الدولى. Advertisements والمتهمون الذين وصلوا فى مأمورية الإنتربول الدولي هم: أحمد حلمي عزت طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.



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