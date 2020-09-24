شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بتعيين رئيس لجامعة الأقصر و«أسنان» عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن دكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين كل من دكتور محمد محجوب عزوز محجوب، رئيسا لجامعة الأقصر، وتعيين دكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة عميدا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قراران جمهوريان بتعيين رئيس لجامعة الأقصر و«أسنان» عين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.