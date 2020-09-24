شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي غلق محطات المترو غدا لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق كافة محطات المترو من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت نتيجة أعمال صيانة ضرورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة النقل أن حركة المترو بجميع خطوطه الثلاثة يومي الجمعة والسبت منتظمة وتسير بشكل طبيعي من الساعة 5.15 صباحاً حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.