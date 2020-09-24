شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يوفر «خزانات» للمياه خلال فترة انقطاع مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن توفير تنكات للمياه العذبة فى الأماكن الأكثر تضرراً بسبب قيامه بقطع مياه الشرب في عدة مناطق من أحياء المدينة عصرغداً «الجمعة» لمدة ١٥ ساعة بسبب أعمال التطوير ورفع كفاءة طريق «القاهرة/ الفيوم» وتنفيذ نفق تقاطع طريق الفيوم مع الواحات، وهو ما يتطلب تحويل مسارضغط المياه العكرة قطر ١٥٠٠مل والمسؤول عن نقل المياه من مأخذ جزيرة الدهب بالجيزة إلى المدينة.

وأوضح الجهاز فى بيان سيقوم بتوفير خزانات للمياه للمناطق الأكثر تضررا ، ومنها القطاع الجنوبي ويشمل ( الحي الأول – الحي السادس – جنوب الأحياء ) الأستاذ كمال عبد الفتاح 01223662432، وفى القطاع الشمالي ويشمل ( الحي السابع والثاني عشر ومنطقة التوسعات الشمالية ) الأستاذ صالح مشهور 01153993956، أما القطاع الششرقي فيشمل ( مناطق غرب سوميد – الحي المتميز من 1:6 – االتوسعات الشمالية ) الأستاذ رضا حسان ، وأما القطاع الغربي فيشمل ( المناطق الصناعية ) الأستاذ عبده حسانين 01223455423 لافتا إلى أن هناك مناطق أخرى ستتأثر ومن بينها إبنى بيتك وهرم سيتى وسوق الجملة وإسكان عثمان والجيزة واكتوبر الجديدة وجنوب الأحياء.

وأهاب الجهاز المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.