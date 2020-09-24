شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات دورة استراتيجيات التدريس لكليات ومعاهد التعليم العالي بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الخميس، ختام فعاليات دورة استراتيجيات التدريس لكليات ومعاهد التعليم العالي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتي أقيمت خلال الفترة من 23 – 24 سبتمبر الجاري.

وأكد رئيس الجامعة أهمية تنظيم مثل هذه الدورات في ظل اتجاه الدولة والجامعة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الدورات تساهم في اكتساب المهارات وأيضا في تدريب أساتذة قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية في التعليم الجامعي، لافتا إلى أن الجامعة بصدد مقترح لإنشاء مبنى للامتحانات الإلكترونية يستوعب حوالى 6000 طالب وطالبة خلال الامتحانات الإلكترونية.

ومن جانبه، قدم الدكتور خلف الدين عثمان، الأستاذ بجامعة الأزهر، الشكر للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على التعاون والدعم لإقامة هذه الدورات وحيا جهود مركز ضمان الجودة بالجامعة على التنظيم والالتزام والمشاركة الفعالة من المتدربين.

وأضاف الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، أنه تم خلال اليوم الثاني استعراض استراتيجيات حل المشكلات والعصف الذهني والتعلم التعاوني والتدريس بالعروض العملية والتدريس بالمشروع والعروض الالكترونية وتقويم الاداء التدريسي.

شارك بالدورة التدريبية عدد 25 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وتوجه الدكتور طارق الكاشف بالشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة على دعمهم لإقامة مثل هذه الدورات التي تساهم في تأهيل المراجعين الخارجيين بالجامعة.

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