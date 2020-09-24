شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال المرشح عن «المحلة»: سأسعى لإعادة المدينة عاصمة للصناعة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الساحة السياسية في جميع محافظات مصر حراكًا بلغ ذروته بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية لأسماء مرشحي مجلس النواب بنظامي القائمة والفردي، وانطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية التي يسعي فيها كل مرشح لكسب ثقة وتأييد الناخبين عبر عرض رؤى وأفكار مختلفة، تعبر عن المواطن وطموحه وترضي آماله وتطلعاته.

وكذلك الحال في دائرة مدينة المحلى الكبرى بمحافظة الغربية، حيث يتنافس عدد كبير من مرشحي الأحزاب والمستقلين، وبينهم الصحفي أحمد بلال البرلسي، المرشح الفردي عن حزب التجمع، حيث تعتبر تجربته الثانية بعد وصوله لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب عام 2015، وخسارته بفارق قليل عن أقرب منافسيه.

وقال أحمد البرلسي، عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع، ومرشح الحزب في دائرة مدينة المحلة الكبرى، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «المحلة مدينة اشتهرت منذ عهد المصريين القدماء بصناعة الغزل والنسيج، وازدهار أعمال التجارة، وهي عاصمة صناعة الغزل والنسيج في مصر بعدما أنشأ طلعت حرب باشا شركة مصر للغزل والنسيج بمعاونة ابن مدينة المحلة وعمدتها نعمان باشا الأعصر، وبالتالي من لا يعرف طبيعة المحلة كمدينة عمالية لن يتمكن من حل مشاكلها بشكل جذري، وستظل أعمال التطوير أو الإصلاح تتخذ طابع الترقيع أو المُسكّن»، حسب قوله.

ويخوض «البرلسي» المعركة الانتخابية متسلحًا بمشروع يحمل اسم «المحلة مدينة ذات طابع خاص»، إذ يسعى إلى «تطبيق قانون الإدارة المحلية على مدينة المحلة الكبرى لتصبح مدينة ذات طابع خاص تخصص ميزانيتها من مجلس الوزراء مباشرة، أسوة بما حدث مع مدينة الأقصر، والتي تحولت من مركز فقير في الخدمات تابع لمحافظة قنا لا يدر عائدًا سياحيا للدولة، إلى مدينة ذات طابع خاص طورت بها البنية التحتية بما يتناسب مع مقوماتها السياحية والتاريخية».

ويشرح «البرلسي» خطته لتطوير القلعة الصناعية المصرية بقوله: «تتسم المحلة الكبرى بطابع خاص نظرا لكونها مدينة صناعية تمثل 40 في المئة من صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى 30 في المئة من صادرات الغزل والنسيج في مصر، ومن ثم تحتاج إلى تحسين البنية التحتية من رصف ومياه وكهرباء وخدمات صحية بما يتلاءم مع مدينة صناعية، ليس فقط لخدمة أهالي المدينة بل لكونه استثمارا في صناعة أقرت الدولة بأهميتها عندما قامت باستثنائها من انقطاع التيار الكهربي كي لا تتوقف عجلة الانتاج، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية عموما ومواطني المحلة خصوصًا».

ويطرح الصحفي أحمد بلال برنامجًا ومشروعًا قام بدراسته على كافة المستويات فند من خلاله مشكلات أهالي المحلة، وأوجد سبل واقعية لحلها، مشيرًا إلى أنه «يمكن تقسيم وبلورة حقيقة المشكلة في مدينة المحلة الكبرى والمسببة لحالة الاستياء العام بين سكانها إلى ثلاثة نقاط، أولها المحلة مدينة غنية الموارد بحكم تواجد العديد من مصانع الغزل والنسيج بها، أحد هذه الموارد رسوم النظافة الشهيرة التي تصل إلى 8 ملايين جنيه توضع في صندوق خاص بالمحافظة لا تعلم مدينة المحلة عنهم شيئا، ثانيا رغم غنى الموارد فالمحلة الكبرى مدينة فقيرة الخدمات، فعديد من الطرق الرئيسية غير المرصوفة، وعدم وجود شبكة صرف صناعي، بجانب تهالك شبكات الصرف الصحي في مناطق عدة بالمدينة، إضافة إلى إتمام أعمال تطوير العشوائيات بشكل عشوائي، ما أدى إلى إهدار أكثر من 100 مليون جنيه على الدولة، ثالثا ضرورة التعامل مع المدينة المليونية كمدينة صناعية وتجارية وسياحية لا معاملة مدينة عادية».

Advertisements

وأشار «البرلسي» إلى أنه «يتضمن مشروع (المحلة مدينة ذات طابع خاص) حلًا فيصليًا يقتلع كافة مشاكل المدينة من جذورها، وذلك من خلال تطبيق القانون الذي يخصص ميزانية المدينة من مجلس الوزراء مباشرة، كما يعطي رئيس المدينة صلاحيات وزير، بالتالي تصبح لديه الآلية الأكثر كفاءة والأسرع لعلاج أي مشكلة»، حسب قوله.