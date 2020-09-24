شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإعلام يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة في احتفالية Eco egypt والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، منذ قليل، ويرافقه خلال الزيارة وزراء السياحة والبيئة والصحة والطيران و30 سفير وقنصل وممثلين عن السفارات الأجنبية الموجودة في مصر.

ويشارك «هيكل»، غدا الجمعة، في احتفالية إطلاق الحملة الترويجية الأولى لوزارة البيئة تحت عنوان Eco egypt، وذلك بالتعاون مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. تهدف الحملة لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعي البيئي لدى المواطن، ومن المقرر أن تنطلق الحملة من قلب محمية رأس محمد.

اسامة هيكل

اسامة هيكل