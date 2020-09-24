شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء طريق لربط المنطقة الصناعية بمحور 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، اليوم، لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، بحضور الاستاذ احمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسئولي مديرية الطرق بالمحافظة .

وأكد المحافظ أن إنشاء الطريق الجديد الذي يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، يأتي في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم في إحداث طفرة بالمستوى الاقتصاد والصناعى لمدينة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار العمل حاليا على إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقا لخطة زمنية محددة، من اجل سرعة الانتهاء منه نظرا لما يمثلة من اهمية كبري للمنطقة الصناعية وان هناك متابعة من جانب الاجهزة التنفيذية لسير العمل بها وهو يعد نقلة لمنظومة الخدمات بالمنطقة.