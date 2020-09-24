شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة أسوان يكرم موظفا لتفانيه فى العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، الخميس، أحمد عبدالفتاح الموظف بالمحكمة والذي يعمل معاون بالمحكمة. جاء ذلك لتفانيه واخلاصه في العمل وانجازه الاعمال المنوطة به رغم الإصابة التي تعرض لها خلال حادث وأدت إلى اصابته بكسر في ساقه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس محكمة أسوان يكرم موظفا لتفانيه فى العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.