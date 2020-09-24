شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي التابعة لوزارة الأوقاف، اليوم الخميس، إلى محافظات (الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة – شمال سيناء)، بواقع (4) طن لمحافظتي (الفيوم – شمال سيناء)، و(3) طن لكل من محافظة ( بني سويف – القاهرة – الجيزة)، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، في بيان لها، على «التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع مستحقي اللحوم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم».

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع.