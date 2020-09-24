شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تصدر بيانا هاما بشان قطع المياه غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ستقوم بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني سويف – نزلة الاشطر- منيل شيحة) وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء غد الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب، بطول 8 متر لتهالكه.

وتهيب محافظة الجيزة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالجدول الزمنى في تنفيذ الأعمال، كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال وازالة أي معوقات .

وقامت شركه مياه الشرب، بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.