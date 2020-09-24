شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس كفرالشيخ تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس محافظة كفرالشيخ، الخميس، استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي، وشارك مدراء المدارس والمعلمين في صيانة وتشجير المدارس ،ودهان الدسكات بألوان متعددة ،ودهان الجدران والأسوار، وكتابة عبارات ارشادية للطلاب.

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تقارير من الدكتوره بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم عن حالة المدارس، والجهود التي يقوم بها مدراء المدارس والمعلمين من أعمال دهان الجدران والفصول، وتلوين الدسكات بألوان متعددة، والرسم على أرضية وأفنية المدارس، والرسم على الجدران إضافة لأعمال التشجير.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أنه قرر تكريم مدراء المدارس والمعلمين الذين يشاركون في أعمال صيانة المدارس بأنفسهم، والقيام بأعمال التشجير بالمدرسة، وتزيينها، والكتابة على الحوائط، ودهان الدسكات بألوان متعددة، تجذب الطلاب، موجهاً التحية والتقدير لهم ولكل المشاركين.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن المعلمين ومدراء المدارس لم يساهموا بجهودهم ليل نهار فقط بالقيام بهذه الأعمال العظيمة، ولكنهم كانت مشاركتهم المجتمعية لتوفير أدوات الدهانات، وإصلاح الدسكات، نابعة من ارتباطهم بمواقع عملهم ،مما يعكس اصالتهم وحبهم لمدارسهم ولوطنهم.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المدارس تشهد تعاون كبير بين مدراء المدارس والمعلمين، موجهه لهم التحية والتقدير لما يقومون به من أعمال متعددة لظهور مدارسهم في أفضل صورة، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتكريم المشاركين.

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