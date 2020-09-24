شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح لتلافى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح «الشربينى» أن المراكز التكنولوجية تشهد توافداً من المواطنين للتصالح لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، عقب مد فترة التصالح فى نهاية الشهر المقبل، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، مشيراً إلى أنه كلف رؤساء الأحياء، باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسة، حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح.

وأوضح أنه أعطى تعليماته بزيادة أعداد العاملين لتلقى الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف، للتسهيل على المواطن.