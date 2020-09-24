شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بالموافقة على «تشغيل مطار العلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 36 مكرر (ح)، قرار مجلس الوزراء، رقم 33 لسنة 2020، بالموافقة على تنازل شركتي كاتو للاستثمار والدولية للمطارات عن عقد منح التزام إنشاء وتشغيل واستغلال وإعادة مطار العلمين الدولي المؤرخ 7/7/1998 والصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1998 المشار إليه لصالح وزارة الدفاع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بالموافقة على «تشغيل مطار العلمين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.