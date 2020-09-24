«مواهب شبابنا ..في ذكرى النصر» مسابقة جديد بشباب القليوبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تطلق إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية المسابقة الفنية الكبرى «اون لاين» بعنوان «مواهب شبابنا.. في ذكرى النصر» وذلك احتفالا بالذكرى السابعة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه يتم التسابق بين الشباب في أربعة مجالات فنية وهى «الغناء والانشاد الدينى وإلقاء الشعر والرسم» ويتم تصعيد المركز الاول والثاني من الإدارات الفرعية في كل مجال للتنافس على مستوى المحافظة، وتقدم الجوائز لثلاث المراكز الأولى في كل مجال بالإضافة إلى أربعة جوائز خاصة بذوى القدرات والهمم . تأتى المسابقة لغرس وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن لدى الشباب، واسترجاع ذكرى بطولات وتضحيات الشعب والجيش لاستعادة الارض والكرامة . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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