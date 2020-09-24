شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرسى مطروح: مراجعة وتطهير 54 مخرًا ومجرى للسيول و48 معدية وكوبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن إزالة كل ما يعيق مياه الأمطار، حيث تم تطهير 54 مخر ومجري للسيول بالمناطق المنحدرة بنطاق القرى والمركز، وذلك في إطار الاستعدادات المكبرة لموسم الأمطار وخطة المركز لمواجهة السيول.

وأضاف «عبدالرازق» أنه تم مراجعة وتطهير 48 معدية وكوبري بطريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات والكباري الخاصة بمجرى الأمطار بالطرق السريعة الساحلي شرقاً وطريق السلوم غربا بنطاق المركز تفاديا لحدوث سيول مع بداية فصل الخريف.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم تشكيل لجنة للمرور ومراجعة أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول ومعديات وكباري الطرق السريعة، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات وازالة كل ما يعيق سير المياه وإزالة الحشائش، لاستقبال موسم الأمطار.

ووجه رئيس المدينة بالمتابعة الدورية لجاهزية مجرى السيل وجميع السدود بالكيلو 4 بوادي اسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4 لضمان سير المياه بالمجرى وعدم انحراف مياه الأمطار على المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد للسيول طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.