شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث مؤشرات الأداء المالى فى ظل كورونا ويوجه بسداد متأخرات المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ونائب وزير المالية"، تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال شهرى يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة فى إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بالاستمرار فى متابعة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

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كما وجه الرئيس بالسداد النقدى للمتأخرات والمستحقات المتراكمة لصالح المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالى ٢٠ مليار جنيه، وذلك ترسيخاً لجهود الدولة في مساندة وتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير.