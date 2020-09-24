شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن مدينة أبو النمرس و7 قرى تابعة لها 12 ساعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسى قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه ما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بنى يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020 .

وفى السياق أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطى مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتى تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبرى ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذى يترتب عليه قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مناطق حى بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020 .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالجدول الزمنى فى تنفيذ الأعمال كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال وازاله اى معوقات .

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت شركة مياه الشرب بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.