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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه وتروج أكاذيب عن إغلاق المترو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات لوجو مؤسسة "الخليج 365 " فى فبركة خبر مكذوب عن إغلاق وزارة النقل محطات مترو الأنفاق من صباح غدٍ الجمعة وحتى صباح السبت المقبل، وتؤكد المؤسسة أن الصورة المتداولة وتحمل لوجو الخليج 365 غير صحيحة على الإطلاق.
ويحذر ”الخليج 365” من الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تستغل اسم المؤسسة لنشر أخبار مزيفة، كما تحذر ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات والأخبار الكاذبة المنسوبة للصحيفة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى خداع الجماهير، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365".
وتنصح مؤسسة الخليج 365 قراءها، بضرورة الاعتماد على الأخبار المنشورة على الموقع، والتأكد من نشر رابط الخليج 365 على المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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