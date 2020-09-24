شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا السابق بأنقرة يدعو أوروبا للتركيز على ما بعد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام السفير الألماني السابق في أنقرة والذي انتهت مدة عمله قبل شهرين في تركيا، مارتن إردمان، بتقييم التطورات في تركيا في الآونة الأخيرة في مقال لجريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج .

وطالب إردمان – وفقا لما نقله موقع خبر دار - أوروبا بالاستعداد لعصر ما بعد أردوغان ، بعدما ظهرت علامات انهيار حكمه بشكل واضح، داعيا أوروبا للتركيز على فترة ما بعد أردوغان لأن تركيا ما زالت شريكا للاتحاد الأوروبى.

وقال اردمان ، إن تركيا تحت قيادة اردوغان قدمت صورة مقلقة بشكل متزايد أثار قلقًا كبيرًا في الأجواء لفترة من الوقت" ، وسرد ما تم القيام به على النحو التالي: "هناك ضغط واسع داخل البلاد وخطاب عدواني يمكن أن يصل إلى حد إطلاق النار العسكري في الخارج"

وقال إردمان ، أولا تم تفسير ذلك من خلال الإلغاء الشامل للحريات الديمقراطية ، وتسييس القضاء وإلغاء حرية الصحافة والمجتمع المدني ، وفى السياسة الخارجية ، يسود الخطاب المتشدد ، ويجري تنفيذ سياسة القصف تجاه اليونان في بحر إيجه ، والرسم الغريب من جانب واحد للحدود البحرية من خلال انتهاك القانون البحري الدولي في شرق البحر الأبيض المتوسط ، والحفر التجريبي المدان دوليًا لموارد الطاقة في المياه الإقليمية لقبرص ، فالكلمات المفتاحية هنا هي سوريا وليبيا ".

وأضاف إردمان بالعبارات التالية في مقاله " أشار ممثلو جمهورية أردوغان إلى النضال الضروري المزعوم ضد "الدولة العميقة" والمتعاطفين مع محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 لتبرير الأجندة السياسية الداخلية السلطوية ، لافتا الى أن الدافع هو الحفاظ على السلطة في نظام سياسي كان في السابق بداية واعدة، مضيفا "اليوم بعد ما يقرب من 20 عامًا ، تعطل هذا النظام بسبب أعراض المرض النموذجية للأنظمة الاستبدادية .

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وتابع السفير الألمانى قائلا " لكن لماذا هذا السلوك في السياسة الخارجية ،الذى أخاف جيران تركيا الى هذا الحد وأجبر اوروبا على رد فعل غير مطلوب ؟ مضيفا يلقي بعض المراقبين باللوم على الأوهام العثمانية الجديدة في ذلك ، والظل الطويل لتاريخ الآخرين ، حيث يرون الجهود المبذولة لتغيير الوثيقة التأسيسية لتركيا الحديثة في عام 1923 مع حدود معاهدة لوزان بطريقة أوسع.

في الواقع، فإن الإيحاءات العدوانية في الشؤون الخارجية التي تم تسجيلها على مدى عام ستتبع في نهاية المطاف نفس الأهداف السياسية الداخلية التي تؤدي إلى إلغاء المبادئ الديمقراطية أى محاولة يائسة لتشديد الصفوف خلف حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان ".

وأكد السفير الالمانى ، أن قاعدة حزب الشعب الجمهوري المعارض جاهزة لسحب السيف ضد كل الأعداء "الخارجيين" ، بما في ذلك المبادرة العسكرية ضد اليونان من خلال خطاب الوحدة والقومية ، وقال إردمان ، "لقد أثبت هذا السم اللطيف لعقود أنه فعال عند الحاجة".

كما سرد اردمان ، الإجابات المحتملة على سؤال" شركاء تركيا في الاتحاد الأوروبي والناتو ، كيف يمكنهم التعامل مع هذا الوضع؟" قائلا : "بحلول نهاية هذا الأسبوع ، سيتعين على المجلس الأوروبي في بروكسل الإجابة على ذلك - ليست مهمة سهلة بالنظر إلى التنوع الكبير في المشاعر! تطالب بعض العواصم (باريس وفيينا) بالوقف الكامل لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، ووضع حد لسياسة "النفاق" والصمت تجاه أنقرة. آخرون (أثينا ونيقوسيا) ، يطالبون بعقوبات قاسية وهي أيضا خيارات. ومع ذلك ، فإن هذه الاقتراحات لها آثار جانبية غير مرغوب فيها بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه.وكلاهما سيفشل على الأرجح بشكل غير فعال .

وأضافت السفير الالمانى "اذا ما العمل؟ يمكن أن تكون الإجابة فقط كما يلي : أن يفعلوا كل ما في وسعهم للتطلع إلى الأمام وإدارة مشاكلهم ومطالبهم غير العقلانية وتخفيف المزيد من التصعيد ، بما يتجاوز أفق الحياة المتبقية لنظام أردوغان.