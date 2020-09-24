أبرز 10 تصريحات لرئيس الوزراء في مقدمتها مد مهلة التقدم بطلبات التصالح شهرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عددا من القرارات، وتضمنت: - مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرا إضافيا لتنتهى فى 30 أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر. - تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح حتى الآن. -فى حالة زيادة إقبال المواطنين لطلبات التصالح سيتم النظر فى مد المهلة المحددة.
-الدولة لا تهدم عقارات بها مواطنين وأسر ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع.
- سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى قبل نهاية عام 2021 .
- الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام لتشجيع المصدرين.
- رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020 .
-عملية رد الأعباء لن تتجاوز مدة الـ6 أشهر بحد أقصى فى الفترة القادمة.
-الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر المقبل تمهيدا لعودة نشاط البناء مرة أخرى.
-وضع اشتراطات موحدة للبناء فى الريف لمنع استنزاف الاراضى الزراعية.
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