بالأسماء.. قرارات جمهورية بنقل خمسة قضاة لوظائف غير قضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 517 لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد/علي صلاح محمود علي - الرئيس من الفئة ( ب ) بمحكمة أسوان الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 518 لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد/ سامح محمود سعيد الدسوقي - الرئيس من الفئة ( ب ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم 519 لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد/ أحمد محمد حمدى رشاد عبد الرازق - المستشار بمحكمة استئناف قنا، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التضامن الاجتماعي، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

Advertisements

وأصدر الرئيس أيضا رقم ٥٢٠ لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد/محمد سراج الدين أنور عمارة - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم ٥٢١ لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد /أشرف زكريا أحمد زهران - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

​