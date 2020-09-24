محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشفت وزارة النقل، حقيقة إغلاق كافة محطات المترو داخل القاهرة من صباح غدا الجمعة وحتى صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة عارٍ تمامًا من الصحة.
وأكدت الوزارة، أن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت، سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحًا إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.
وطالبت الوزارة، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، على أن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل تكشف حقيقة إغلاق محطات المترو غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.