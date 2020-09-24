مد التصالح وموعد عودة البناء وشروط جديدة للقرى.. رسائل رئيس الوزراء اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، وجه خلاله العديد من الرسائل إلى المواطنين وجاءت أبرزها مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر.

ويرصد الخليج 365 أبرز رسائل رئيس الوزراء والتي جاءت كالتالي:-

- مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيًا لتنتهي في 30 أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر.

- تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح حتى الآن.

- فى حالة زيادة إقبال المواطنين لطلبات التصالح سيتم النظر في مد المهلة المحددة مرة أخرى.

- سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى قبل نهاية عام 2021.

- الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر المقبل تمهيدًا لعودة نشاط البناء مرة أخرى.

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- وضع اشتراطات موحدة للبناء في الريف لمنع استنزاف الأراضي الزراعية.

- الدولة لن تهدم عقارات بها مواطنين وأسر ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع.

- التأكيد على أن الدولة لن تسمح بتبوير أي مساحة جديدة من الأراضي الزراعية.

- هناك تكليفًا من الرئيس بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين.

- نتيجة الظروف التي مرت بها الدولة تم تراكم مستحقات المصدرين وتم جدولتها وسداد 30% منها.

- توجيه الرئيس جاء لدعم الصناع والمصانع ليتمكنوا من مضاعفة إنتاجهم وإعطائهم دفعة وسيولة لاستكمال عملهم، فكان التوجيه برد كامل المستحقات على الدولة لهم.

- التصنيفات الدولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على النمو بالإيجاب.

ـ عودة البناء مرة أخرى 24 نوفمبر المقبل.