رئيس الوزراء يكشف موعد عودة حركة البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم السماح للمواطنين للاستفادة من الأصول التي يمتلكونها من عقارات أو أراض، موضحًا أنه سيتم عودة حركة البناء من جديد بعد الانتهاء من المدة التي أعلنت بشأن وقف حركة البناء وهي 6 أشهر وتنتهي 24 نوفمبر المقبل.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إلى أنه سيوجد خلال الفترات المقبلة، رقم قومي لكل عقار في مصر من أجل تنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية، حتى يطمئن المواطنين من التعامل الرسمي للعقارات وتداولها في عمليات البيع والشراء سواء عقار تجار أو سكني.

وقال رئيس الوزراء، إنه تلاحظ تواجد ازدحام كبير على منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مد مدة تلقي الطلبات شهر وحتى نهاية أكتوبر.

وأضاف مدبولي، أن رئيس الجمهورية استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر للمصريين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وهذا يدل على أن المواطن مقتنع أن هذا القانون لصالحه، مبينًا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح.