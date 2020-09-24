النقض تؤيد سجن ضابط 10 سنوات بتهمة قتل مواطن بالرصاص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، الحُكم الصادر من محكمة الجنايات (أول درجة) بسجن ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا 10 سنوات لاتهامه بقتل مواطن بمركز مغاغة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب سيارة كان يستقلها، فأحدث به إصابات أودت بحياته، وقيامه بالتزوير في محضر الاستدلال الخاص بالواقعة.

وكان الضابط طعن على حكم أول درجة، فقضت محكمة النقض بقبوله شكلًا،ورفضه موضوعًا وتأييد الحُكم.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت في الجناية رقم 22693 لسنة 2018 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 737 لسنة 2018 كلي شمال المنيا، بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا ومقيم بمحافظة الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات في جريمة قتل مواطن بمركز مغاغة عام 2013.