ضبط مسجل خطر لاتهامه بسرقة سائق توك توك بالإكراه في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط مسجل خطر متهم بسرقة مبلغ مالي من سائق توك توك بالإكراه في منطقة التبين.

تبلغ للمقدم سامح العربي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء سيرهما طلب منه الأخير توصيله لمنطقة أخرى بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منه على مبلغ مالي كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

Advertisements

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع الجنوب، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل شقي خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان محمد سامي ومحمد شاهين، معاونا المباحث، من ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، سلاح أبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد هشام رضوان، مأمور قسم التبين، إلى النيابة العامة.