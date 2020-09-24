المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في البشر بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في البشر بمنطقة المرج. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر عن طريق استغلالهم المواطنين المحتاجين للأموال، قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال أعضائهم البشرية، وترتب على ذلك إصابة المجني عليه (طفل) بعاهة مستديمة والمتمثلة في استئصال كليته اليسرى.

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